Einigung auf neue Teststrategie nach Lockdown

„Die nächsten Monate, bis ausreichend Österreicherinnen und Österreicher geimpft sind, werden noch herausfordernd. Ziel ist, dass in der Phase nach dem Lockdown mit möglichst vielen Tests das Infektionsgeschehen so gut wie möglich unter Kontrolle gehalten werden“, betonte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Samstag.