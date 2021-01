Die Pläne: Vom Eintritts- zum Wohnzimmertesten

Länder: Bundesgesetzgeber ist am Zug

Diese Testungen sollen abseits der Massentests stattfinden, wie Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Montag festhielt. Details gebe es noch nicht. So sei in dem Gespräch etwa die Frage offengeblieben, ob Eintrittstests in der Betriebs- oder Hausordnung der jeweiligen Einrichtung festgelegt werden könnten oder ob es dafür einen gesetzlichen Rahmen benötige, erläuterte Ludwig: „Aber da ist der Bundesgesetzgeber am Zug und die Regierung, die einen entsprechenden Entwurf vorzulegen hat.“