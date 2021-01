Melissa Naschenweng & Co. lockt es auf die Pisten

„Es war ein Winterurlaub wie in unserer Kindheit“, erzählen die Schwarzjirg-Schwestern im Talk. Die beiden Moderatorinnen, also Adabei-TV-Lady Sasa und PULS-4-Star Bianca, genossen einige Tage in Biancas zweitem Zuhause in Bad Gastein. „Es war ein Traum“, erzählen sie uns über den Familienurlaub in den verschneiten Bergen.