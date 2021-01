„Mozarts Musik, ein Lichtblick in diesen Zeiten“

„Krone“: Woran arbeiten Sie und die Musiker des Bruckner Orchesters Linz gerade?

Poschner: Wir bereiten uns auf die bevorstehende Premiere „Le nozze di Figaro“ vor. Die Proben sind intensiv und beglückend, Mozarts Musik ist unbegreiflich, ein Lichtblick in diesen Zeiten und das größte Geschenk. Natürlich wissen wir heute nicht, was morgen sein wird und ob unsere Opernpläne in der nächsten Woche noch Bestand haben werden.