Kind (4) geschlagen und in Garage eingesperrt

Ein Vater hat in Russland seinen vierjährigen Sohn bei eisigen Temperaturen nachts stundenlang leicht bekleidet und barfuß in einer unbeheizten Garage eingesperrt. Weil der kleine Bub sich schlecht benommen haben soll, habe der 35-Jährige das Kind erst geschlagen und dann in die Garage gebracht. In der Region in Sibirien sind die Temperaturen in den vergangenen Tagen auf bis zu minus 30 Grad gefallen.