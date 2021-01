Investitionen sichern in Völkermarkt Jobs

Eine Million fließt in den Ausbau der Mobilitätsdrehscheibe (Busbahnhof). 800.000 Euro sind für Fernwärme-Anschlüsse bei städtischen Wohnungen sowie bei Feuerwehr, Volksschule und Kindergarten in Tainach vorgesehen. Die VS Haimburg wird um 350.000 Euro saniert. Wedenig: „Durch diese Investitionen gelingt es uns, Jobs in der Region zu sichern.“