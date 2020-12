Ein virtueller Blick in die Geburtenstation

Video-Rundgänge und Info-Abende

Durch die Pandemie hat sich der Ablauf verändert. Aus persönlichen Treffen sind Video-Rundgänge geworden. Diese werden etwa im Klagenfurter Eltern-Kind-Zentrum anboten. „Wir haben außerdem virtuelle Informationsabende. Der nächste findet am 12. Jänner um 18 Uhr statt“, erklärt Nathalie Trost von den Kabeg-Spitälern.

Ähnlich wird die Geburtsvorbereitung im LKH in Villach gehandhabt. Wer in Wolfsberg entbinden möchte, kann sich telefonisch informieren.