Salma Hayek hat sich noch schöner geschummelt

„Du brauchst gar kein Photoshop“

Doch hoppla! Schaut man genauer hin, erkennt man, dass die 54-Jährige bei diesem Schnappschuss wohl ein wenig in die Photoshop-Trickkiste gegriffen hat. Die Meeresoberfläche im Hintergrund hat nämlich eine verdächtige Wölbung. Ein Beweis dafür, dass sich hier jemand am Bildbearbeitungsprogramm ausgetobt und wohl an der prallen Oberweite der Schauspielerin Hand angelegt hat. Und auch beim zweiten Foto wurde Hayek noch heißer getrimmt, als sie ohnehin schon ist.