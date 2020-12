Junger Lavanttaler hat die besten Bilder vor Linse

Mit elf Jahren begonnen

Mit Videos und im Internet hat der damals gerade mal Elfjährige gelernt, wie aus einfachen Sequenzen ein richtiger Film wird. Grundnig: „In der Oberstufe im Gymnasium in St. Paul habe ich dann Konzerte gefilmt oder für Referate gedreht.“ Einer der Vorteile: Informationen im Netz gab es meist nur in englischer Sprache, was dem jungen Produzenten in der Schule nutzte. Seinen ersten großen Kurzfilm hat er auch für „seine“ Schule gemacht.