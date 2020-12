Feuerwehr rettete Lian und das Weihnachtsfest

Happy End am Weihnachtstag in Traun dank der städtischen Freiwilligen Feuerwehr: In einer Wohnung brach eine Türklinke ab und somit waren Mutter und ihr einjähriger Sohn Lian getrennt, die Tür ging nicht mehr auf. Also mussten die Florianijünger anrücken und das Weihnachtsfest retten!