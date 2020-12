Öffnung des Hahnenkamms unterm Christbaum

Die „Bergwelt Hahnenkamm“. Die Welt, die vorher lapidar „Reuttener Seilbahnen“ hieß, war lange Zeit nicht in Ordnung, ja sie drohte einzustürzen. Das traditionelle Skigebiet in Höfen, in dem jahrzehntelang Tausende Außerferner Kinder die Welt auf den Brettln kennenlernten, stand knapp vor dem Aus.