„Weihnachtstests“ waren zu 0,72 Prozent positiv

Fast die Hälfte am ersten Tag

Aktuell liegt die Positiven-Quote bei 0,72 Prozent und ist damit im Vergleich zu den Massentestungen (11. bis 14. Dezember) fast doppelt so hoch. An den ersten beiden Tagen war die Quote sogar noch um einiges höher, da war jeder hundertste Test positiv. Fast die Hälfte der Fälle (50 Personen) wurden am ersten Tag der Untersuchungen (Sonntag) herausgefiltert.