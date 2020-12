Schütze tötete drei Polizisten und zündete Haus an

Ein Einsatz wegen häuslicher Gewalt hat in Frankreich in einem Blutbad geendet, bei dem drei Polizisten von einem 48-Jährigen erschossen wurden. Eine Frau war auf der Flucht vor ihrem Angreifer auf das Dach geflohen, als die Exekutive eintraf, feuerte der 48-Jährige auf die Beamten. Danach zündete er das Haus an und schoss auf weitere Polizisten, die am Tatort eingetroffen waren.