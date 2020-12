Entdeckte Leiche am Innufer: Identität geklärt

Traurige Gewissheit

Am frühen Dienstagabend herrschte dann traurige Gewissheit: Bei der Leiche handelt es sich um jenen 25-jährigen Südtiroler, der am späten Abend des 14. November in Wattens plötzlich spurlos verschwand, wie die „Krone“ berichtet hatte. Seitens der Ermittler wird ein Gewaltverbrechen ausgeschlossen. „Es gibt keine Hinweise auf ein Fremdverschulden“, hieß es.