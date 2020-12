Vorbestrafter „Ex“ kam mit einer Pistole vorbei

Aufrechtes Waffenverbot

Der junge Afghane war bei Gericht als „Mitläufer“ mit einer bedingten Haftstrafe mit einem blauen Auge davongekommen. Außerdem wurde ein Waffenverbot über Atta F. verhängt. Damit dürfte er gar keine Art von Waffe führen, auch keine Schreckschusspistole, mit der am Sonntagabend bei seiner 19-jährigen Ex-Freundin am Wiesenberg in Steyr auftauchte. Er hatte sich telefonisch bei ihr angekündigt, wollte eine Aussprache. Als sie zu ihm auf die Straße gehen wollte, fielen plötzlich zwei Schüsse.