Wie die Politik durch Corona zur PR wurde

Der Sozialstaat war in den letzten Jahren ständig in der Kritik, er würde zu viel kosten. Jetzt wird aber klar, wie wichtig er ist, auch ökonomisch. Wir werden in den nächsten Jahren eine deutlich niedrigere Nachfrage haben. Dadurch wird die Wirtschaft nicht richtig in Schwung kommen. Wir brauchen Nachfrage. Und das garantiert der Sozialstaat. Deshalb bin ich dafür, das Arbeitslosengeld auf 70 bis 80 Prozent zu erhöhen. Alles, was Niedrigverdiener mehr verdienen, geben sie eins zu eins aus. Bei anderen, also bei Besserverdienern, geht es aufs Sparbuch, das ist uninteressant. Und es müssen staatlicherseits Arbeitsplätze geschaffen werden. Zum Beispiel mit dem Ausbau des Gesundheitsbereichs. Vorarlberg hat gemessen am Bundesschnitt um 17 Intensivbetten zu wenig. Hätte man die gehabt, hätte man den Rest des Angebots im Spital nicht runterfahren müssen.