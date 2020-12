Die Baumeister der Weihnachtszeit

Die Krippenbauer halten sich in ihrer Werkstatt in Lustenau bei Laune, indem sie alte Krippen ehemaliger Kursteilnehmer restaurieren oder ohnehin schon wieder an einer eigenen, neuen Krippe arbeiten. Die Vereinswerkstatt ist bestens ausgestattet - mit Werkzeug, aber auch mit Baumaterial. Aber eigentlich ist die Werkstatt so etwas wie ein Zauberkabinett: Dort werden Föhrenäste zu Palmbaumstämmen, Tannenwurzeln zu kleinen, wildwüchsigen Bäumen, alte Botaniksammlungen zu fein geriebenen Streumaterial, Holzschindeln zu Hauswänden, Kartonrollen zu Türmen, Lavendelsträucher zu Wäldern, Oregano zu Laub. „Es gibt nichts, was Krippeler nicht brauchen könnten“, sagt Kirner, der wie jeder andere Baumeister, der etwas auf sich hält, selbst in den Wald geht und Material sammelt. Dieses wird dann in der Werkstatt fein säuberlich sortiert und gelagert - bis es zum Einsatz kommt.