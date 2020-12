Steirische Skigebiete rechnen teils mit Ansturm

Vorteil für kleinere Skigebiete?

Bei den Sonnbergliften in Wald am Schoberpaß wird es nichts mit dem Start am Heiligen Abend - was aber weniger an Corona als am mangelnden Schnee liegt. „Momentan fehlt uns leider das berühmte Eitzerl. Die Prognosen schauen aber gut aus, und wir hoffen, in den Tagen nach dem 24. anfahren zu können“, sagt Lift-Chef Mario Leitner.