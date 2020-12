Noch viele Fragezeichen für steirische Skigebiete

Die Skigebiete dürfen am 24. Dezember also wieder öffnen - unter welchen Voraussetzungen muss erst noch abgeklärt werden. „Uns ist bewusst, dass wir im Fokus der Öffentlichkeit stehen und vorschriftskonform betreiben müssen. Das bringt zahlreiche Herausforderungen mit sich, die alle in sehr kurzer Zeit noch umzusetzen sein werden“, sagte Fabrice Girardoni, Obmann der steirischen Bergbahnen und Geschäftsführer am Stuhleck im heutigen Ö1-Morgenjournal.