Investition trotz Krise: Turnhalle für Dorfbeuern

Schon im kommenden Oktober sollen die Schüler und Vereine in Dorfbeuern in einer neuen Turnhalle sporteln können. Trotz der Krise wird das 2,5 Millionen Euro teure Projekt in dem kleinen Flachgauer Ort umgesetzt. Ohne finanzielle Sorgen läuft es in der Gemeinde aber nicht ab – es fehlen 130.000 Euro für ein Budget.