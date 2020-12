Fünf Stationen für Gratistests in Oberösterreich

Die Standorte

Folgende Standorte werden eingerichtet: Im Traunviertel in der landwirtschaftlichen Berufs- und Fachschule Schlierbach, im Innviertel in der Berufsschule Ried Volksfeststraße, im Mühlviertel in der Sporthalle Bad Leonfelden, im Hausruckviertel in der landwirtschaftlichen Berufs- und Fachschule Vöcklabruck sowie in Linz in der Berufsschule 8 Glimpfingerstraße. Getestet wird täglich von 20. Dezember bis 6. Jänner ab 8 Uhr, die Schlusszeiten variieren an den Tagen jedoch. Auch am Heiligen Abend kann man noch bis 14.00 Uhr einen Abstrich nehmen lassen.