Energie AG auf Nummer sicher: Zentrale Sperrgebiet

Bau von Technikzentrum angelaufen

Um die Ansteckungsgefahr in Zeiten der Corona-Pandemie so niedrig wie möglich zu halten, darf die Energie-AG-Zentrale derzeit nur mit Ausnahmegenehmigung betreten werden. Nebenan laufen die Arbeiten für den Zubau auf Hochtouren, in den 2022 das Technikzentrum des Energieversorgers einziehen wird.