Hacker infizierte Festplatten von Hotel mit Virus

Am 15.12. hackte sich ein unbekannter Täter mittels eines Virus in die firmeninternen Festplatten eines Hotels in Klagenfurt ein. Dabei wurden sämtlich Firmendateien der letzten 15 Jahre auf mehreren Festplatten verschlüsselt. Damit die Verschlüsselung aufgehoben wird, wurde die Bezahlung von Bitcoins gefordert. Der 56-jährige Firmenchef ging auf die Forderungen nicht ein.