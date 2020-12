Imagekampagne soll auf Kärnten aufmerksam machen

Kärnten soll als Wirtschaftsstandort noch attraktiver werden! Im Rahmen einer neuen Imagekampagne soll Betrieben aus der Alpen-Adria-Region eine Ansiedelung im Süden von Österreich schmackhaft gemacht werden. Je 100.000 Euro werden in Süddeutschland, Slowenien und in Italien in die Werbung investiert.