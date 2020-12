„Sophia“ bekommt in Schwaz nun ihren Platz

Die über vier Meter hohe Bronzeplastik, welche von einem Stahlcocoon umhüllt ist und in der Dunkelheit illuminiert wird, „Cocoon“ oder „Sophia in den Rosen“ genannt wird, ist eine Auftragsarbeit der Livinn GmbH. Diese Firma hat am ehemaligen Zöhrerareal in Kooperation mit der Stadtgemeinde Schwaz ein neues Wohnviertel realisiert. Die Sophien-Statue als Kunst am Bau-Projekt vor Ort wurde am Wochenende montiert und verhüllt und soll kommenden Freitag um 17 Uhr der Öffentlichkeit präsentiert werden.