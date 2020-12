Junge Einbrecherbande wurde durch Video entlarvt

Fünf vorerst unbekannte Jugendliche schüttelten am 26. November 2020 gegen 22.10 Uhr einen Snackautomaten bei einem Supermarkt in Enns so lange, bis Süßigkeiten in den Ausgabeschlitz fielen und stahlen diese. Durch die Gewaltanwendung wurde der Automat aus der Verankerung gerissen und die Elektronik beschädigt. Es entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe.