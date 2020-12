Festspiel-Programm 2021: Moderat modern

Die von Gerard Mortier vor 30 Jahren bahnbrechende Vorbereitung der Festspiele auf das 21. Jahrhundert und damit auch die Öffnung für ein jüngeres Publikum werden in der Gegenwart als moderat modern akzeptiert. So wird das historische Erbe magisch konserviert. Während die Welt, von viraler Erschöpfung und Verwirrung gezeichnet, nach Orientierung sucht, bieten die Salzburger Festspiele das heimelige Gefühl von Sicherheit und Halt in der alten heilen Ordnung.