Starker Rückgang bei Pleiten in Tirol

In Tirol gab es heuer bisher weniger Insolvenzen - sowohl bei Firmen als auch bei Privaten. In beiden Bereichen hat Tirol die größten Rückgänge - bei Firmen ein Minus von 57,7%, bei privaten Pleiten einen Rückgang von 37,1%. Doch der Scheint trügt: In sehr vielen Fällen sei die Insolvenz lediglich hinausgezögert worden.