Dach von Holzwerk teilweise eingebrochen

Bei einem Brettschichtholzwerk in Assling in Osttirol ist am Mittwochnachmittag die Dachkonstruktion teilweise eingebrochen. Der Vorfall habe sich während des Produktionsbetriebs gegen 17.00 Uhr ereignet, teilte das Unternehmen in einer Aussendung mit. Der Betrieb wurde sofort darauf eingestellt. Es wurde niemand verletzt.