Trotz der Pandemie gibt es zahlreiche Lehrlinge

Immerhin sei die Covid-19-Investitionsprämie des Bundes in Kärnten gut angekommen. Mehr als 48.000 Anträge haben zu einem Zuschussvolumen von 2,3 Milliarden Euro geführt. In Summe werden so alleine in Kärnten 21,6 Milliarden Euro investiert. 80 Prozent der Anträge stammen von Kleinst- und Kleinunternehmen. Die bereits ausgeschöpfte Prämie wird nun erhöht. Mandl: „So kann der heimische Wirtschafts- und Lebensstandort gestärkt werden.“