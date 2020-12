Verena Pötzl: Laute Stille statt Online-Konzerte

Auf der Bühne könne sie nämlich laut, quirlig und kommunikativ sein, aber es gebe eben auch die stille und reflektierte Verena. Letztere kam in den Lockdowns mehr und mehr zum Vorschein. „Ich hatte nicht das Bedürfnis, meine Meinung zu sagen oder gar zu posten“, so Pötzl. Das sei nicht immer auf Verständnis gestoßen. Sogar Beschimpfungen habe sie dafür einstecken müssen. „Das hat weh getan“, sagt sie in diesem Kontext. Das Schweigen, vor allem auch in künstlerischer Hinsicht, war für sie aber dennoch alternativlos.