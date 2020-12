Vater (42) drohte, seine Familie auszulöschen

Am 7. Dezember gegen 13 Uhr zeigte eine 16-Jährige aus dem Bezirk Ried bei der Polizeiinspektion Obernberg eine gefährliche Drohung durch ihren 42-jährigen Vater an. Demnach würde er die Familie auslöschen. Beim Eintreffen an der Tatörtlichkeit wurden sie von der Tante der 16-Jährigen und deren Freund erwartet. Sie teilten den Polizisten mit, dass der 42-Jährige bei Sichtung des Polizeiautos die Drohung äußerte, dass die Polizisten als erste „fallen“ würden, sollten sie sein Haus betreten.