„Es ist traurig, aber was willst du machen“

An den Nähmaschinen wurden im Herbst Tragegriffe für Säcke genäht, in die Pellets gefüllt werden. „Mitte November haben wir mit der Produktion für das Frühjahr und den Sommer 2021 begonnen“, sagt Julia Buchfink, die seit Oktober 2019 das Familienunternehmen führt. Wenger Austrian Style ist der größte Dirndl-Hersteller Österreichs, der heuer ordentlich durchgerüttelt wird: Erst der Lockdown, dann die Absage des Oktoberfests in München, dazu das coronabedingte Aus von anderen Veranstaltungen und kein Ende dieser Phase in Sicht.