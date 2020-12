Internet-Sicherheit für Kinder wichtiger denn je!

Cybermobbing nimmt zu

Mobbing, das bereits in der Schule stattgefunden hat, wurde im Internet in vielen Fällen weitergeführt („Cybermobbing“). Wenn man allein, ohne physisch anwesende Freunde zu Hause sitzt und sich fast nur per soziale Medien austauschen kann, kommt es rasch zu einem Teufelskreis aus Hilflosigkeit, Verzweiflung und Gewalt im Netz.