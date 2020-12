Tagebücher, die zu denken geben

Doch spätestens wenn man die Berichte der Pflegerinnen und Pfleger der Landesgesundheitsagentur gelesen hat, sollte klar sein: Wir sprechen nicht von einer harmlosen Erkältung! Covid-19 kann jenen, bei denen die Erkrankung einen schweren Verlauf nimmt, das Leben kosten. Und jeder einzelne Corona-Tote im Land ist einer zu viel! Dahinter verbergen sich Schicksale, das Opfer war Opa oder Oma, Ehemann oder treue Freundin. Wer in den vergangenen 14 Tagen die einfühlsamen und aufrüttelnden Corona-Tagebücher der medizinischen Angestellten gelesen hat, sollte wissen: Maske, Abstand, soziale Kontakte reduzieren - das ist die einzige Möglichkeit, unsere Mitmenschen zu schützen. Die Verfasserinnen und Verfasser der „Corona-Tagebücher“ stehen jeden Tag in den Krankenhausabteilungen, in den Intensiv-Stationen - sie arbeiten beinahe bis zum Umfallen und setzen sich einem erhöhten Risiko aus, um unseren Landsleuten zu helfen.