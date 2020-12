Euer Einsatz rettet Leben

Jede Bewegung in der so schweren Schutzausrüstung kostet Kraft – und jedes Bangen um Corona-Patienten Nerven. Die Stille auf den Stationen trübt die Stimmung, die permanente Angst sich selbst mit dem tödlichen Virus zu infizieren, schlägt auf das Gemüt. Und über allem steht die Gewissheit: Jeder Fehlgriff kann ein Leben kosten! All das, was sich so unzumutbar liest, ist für die Pflegekräfte in den Landeskliniken der Alltag. Sie sind die Helden der Corona-Krise, die Mitarbeiter der Krankenhäuser, die täglich mit Hand, Herz und Hirn für die vielen an dem heimtückischen Virus erkrankten Menschen da sind. Und obgleich die Corona-Lage im Land weiterhin angespannt ist (siehe Grafik), nahmen sich Pflegekräfte aus 13 Landeskliniken Zeit, um für die „Krone“-Leser Tagebuch zu führen und authentische Erfahrungsberichte aus erster Hand zu liefern.