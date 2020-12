Eine Sternstunde der Adventlichen Ideen

Gerade in Krisenzeiten sehnen sich die Menschen nach positiven Nachrichten. In Imst sind ab dem 1. Dezember in einem „zuversichtlichen Adventkalender“ 24 optimistische Botschaften in den Schaufenstern zu lesen. „Sternstunden 2020“ setzt ein Statement für die freudigen Ereignisse in Imst als Gegenpol zur problembehafteten Zeit.