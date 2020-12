Der neue Ort mit dem besonders warmen Licht

Das geschäftige Treiben in der ehemaligen C&A-Filiale gleich rechts nach dem Nordeingang des Telfer Inntalcenters weicht einer Weihnachtsidylle in einer urigen Stube. Die Idee der „Tiroler Weihnachtsstube“ reifte in Doris Schiller. Sie ist Kassierin des Unterstützungsvereines „Telfer helfen Telfern“ und gleichzeitig des Vereins „Freunde der Friedensglocke“. „Der Friedensgedanke und sozial-karitative Impulse ergänzen sich gerade in der Vorweihnachtszeit perfekt“, dachte sie und brachte diese beiden Institutionen für eine gemeinsame Weihnachtsaktion zusammen. „Das Inntalcenter stellte uns bereitwillig kostenlos schöne, große Räumlichkeiten zur Verfügung. Herzlichen Dank dafür“, freut sich die Initiatorin über die Realisierung dieser neuen Kooperation.