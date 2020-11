Wie angekündigt: Köll räumt Bürgermeistersessel

Es war keinesfalls überraschend, als der Tarrenzer Bürgermeister Rudolf Köll am Donnerstag in seiner letzten Sitzung seine Kollegen informierte, dass er vorzeitig einem Jüngeren Platz mache. „Das habe ich schon nach der letzten Wahl gesagt“, kommentiert er die Einlösung seines Versprechens. Er sei nun in einem Alter, in dem andere Kollegen schon in Pension sind, meint der 64-Jährige.