Unternehmer und ihre Sorgen in der Pandemie

Quarantäne hinderte an Arbeit

Winter fragte auch bei der Hotline 1450 nach. Dort wurde ihm mitgeteilt, dass „Schulbuslenker ein systemerhaltender Beruf ist und auch in der Quarantäne ausgeübt werden darf. Voraussetzung sind FFP-2-Masken für den Lenker und die Schulkinder.“ Da sein Mitarbeiter jedoch nicht einfach so die Quarantäne verlassen kann, hing Winter am Freitag 30 Minuten in der Warteschleife der Bezirkshauptmannschaft, um die Beendigung der Quarantäne zu erwirken.