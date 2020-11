Robert Oltay vollendet Wandgemälde in Tabakfabrik

Seit dem Frühjahr arbeitete Robert Oltay an einem zweiteiligen Wandgemälde mit insgesamt etwa 60 Quadratmetern in der Lösehalle der Tabakfabrik in Linz. Nun hat der „Leonardo von Linz“ seine „Tagewerke“ fertiggestellt. Das Bild erzählt vom Leben auf der Erde in Gegenwart und Zukunft.