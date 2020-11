BMW M8 Gran Coupé: Wenn schon, denn schon!

Das Fahrwerk will geschärft sein

Auf deutschen Autobahnen darf es dann aber schon der Sport-Plus-Modus sein, so viel Präzision muss bei höherem Tempo schon sein. Sehr cool, dass man sich zwei Setups programmieren und über die roten Tasten am Lenkrad abrufen kann. Das Fahrwerk hart, die Gaskennlinie steil, das Vergnügen groß. Die zwei Twinscroll-Turbolader schaufeln Luft in die acht V-förmig angeordneten Brennräume mit einem Hubraum von insgesamt 4,4 Litern, die Achtgangautomatik zappt perfekt durch und der starke Bayer beschleunigt derart vehement in die Abregelung, dass man glaubt, er durchbricht die Sperre und rast weiter Richtung Tempo 300. Geht prinzipiell, gegen Aufpreis erlaubt BMW 305 km/h. Standardmäßig wird bei 250 km/h abgeregelt (mit Option auf mehr), offiziell. Tatsächlich waren es GPS-gemessene 256 km/h. Bei der Gelegenheit erwähne ich den Testverbrauch: 13,2 l/100 km.