Schieder: „Darüber haben wir selbst gerätselt …“

Allgemein hat sich das italienische Team zuletzt sehr stark präsentiert. Man hat auch den Eindruck, dass da eine Gruppe zusammengewachsen ist. Wie ist die Dynamik im Team?

Es ist eigentlich lustig. Wir sind auch schon zusammen an einem Tisch gesessen und haben selbst darüber gerätselt, was gerade so gut klappt. Denn eigentlich haben wir nicht viel anders gemacht in der Saison und in der Vorbereitung als in den vergangenen Jahren. Aber wir sind schon seit einer geraumen Zeit eine konstante Gruppe, mit Leuten, die man mittlerweile gut kennt. Und wenn dann so Erfolgserlebnisse kommen wie eben in Gröden, dann hilft das sicher. Auch, dass von den hinteren Startnummern ziemlich viele gute Ergebnisse gekommen sind. Das zeigt, dass wir ein kompaktes und starkes Team haben. Vielleicht pusht man sich da dann auch gegenseitig, immer besser zu werden. Man sieht auch im Training, dass da wirklich gute Qualität vorhanden ist und das pusht dann wieder weiter. Wir waren auch nie neidisch, wenn jemand aus unseren Reihen mal erfolgreicher war. Das hilft sicherlich auch, wenn man sich gegenseitig unterstützt und dann miteinander feiert, wenn gute Resultate herausschauen.