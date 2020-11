Duo lenkt Trafik-Verkäuferin ab und plündert Safe

Zwei bislang unbekannte Täter betraten am 20. November 2020 kurz nach 10.45 Uhr den Verkaufsraum einer Trafik in Rainbach im Mühlkreis. Während ein Täter die Verkäuferin ablenkte, schlich sich der zweite in das Lager und stahl dort aus einem unversperrten Tresor mehrere tausend Euro. Anschließend verließ er das Geschäft, während die Verkäuferin noch immer mit seinem Komplizen beschäftigt war.