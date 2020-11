McAfee nach Verhaftung: „Knast ist wie Familie“

Über seine Haftbedingungen ist wenig bekannt, doch Zugang zum Internet scheint McAfee jedenfalls zu haben. In regelmäßigen Abständen meldet sich der Gründer des nach ihm benannten Antiviren-Software-Unternehmens via Facebook zu Wort. Zuletzt am Dienstag, als er sich über das Leben im Knast äußerte und dabei eine durchaus witzige Parallele zog: „Das Gefängnis hier ist so: Man tut, was einem gesagt wird, hält Zeitpläne und Routinen ein, es gibt Unzufriedenheit und Nörgelei, und man muss mit gefährlichen, ärgerlichen oder bedeutungslosen Beziehungen umgehen. Das ist nicht viel anders wie es der durchschnittliche Jobinhaber mit einer Familie erlebt“, schrieb McAfee.