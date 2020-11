Apple will Streit mit weiteren Millionen beilegen

Apple will im Streit um gedrosselte iPhones 113 Millionen Dollar mehr zahlen, um auch Klagen von US-Bundesstaaten beizulegen. Im März hatte der Konzern nach Konsumentenklagen in den USA bereits der Zahlung von bis zu einer halben Milliarde Dollar (rund 421 Millionen Euro) zugestimmt. Die am Mittwoch vom Justizminister von Arizona veröffentlichte neue Vereinbarung soll das Verfahren beenden, das mehr als 30 Bundesstaaten gegen Apple angestrengt hatten.