Probelauf für Corona-Selbsttests in Venetien

Zahl der Todesopfer nimmt zu

Die Region Venetien hat am Mittwoch mit 100 Corona-Toten einen schwierigen Tag erlebt. Noch nie war die Anzahl der Todesopfer an einem einzigen Tag so hoch, berichtete Zaia. Seit Beginn der Epidemie im Februar kletterte die Zahl der Todesopfer in der Region auf 2967. In Venetien war am 20. Februar das erste Coronavirus-Todesopfer in Italien gemeldet worden.