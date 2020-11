Tauziehen um U-Ausschuss

„Die SPÖ hat diesen U-Ausschuss von Anfang an torpediert, um die Schuld für den Skandal nach Wien zu schieben“, wettert Fazekas. Aus SPÖ-Sicht sitzen die verantwortlichen Kontrollorgane in der Bundeshauptstadt. Daher war, wie berichtet, der Ausschuss infrage gestellt worden. Denn ohne die Akten des Bundes hieße es laut SPÖ am Ende „außer Spesen nichts gewesen“.