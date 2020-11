Labor-Chef bittet nach Panne um Verzeihung

Die FPÖ äußerte nach der Panne Bedenken: „Wären die falsch positiven Testergebnisse ohne die Popularität eines der falsch positiv Getesteten überhaupt an die Öffentlichkeit gelangt?“, so FPÖ-Chefin Marlene Svazek. „Wir wären auch ohne den Test des Bürgermeisters an die Öffentlichkeit gegangen“, dementiert der Arzt. „Bei 70 Betroffenen bleibt man nicht im stillen Kämmerlein.“