Salzburgs Bürgermeister hat doch nicht Corona

Die Erleichterung beim Bürgermeister sei groß, berichtete am Sonntag das Informationszentrum der Stadt am. Alle Maßnahmen, die mit Preuners vermeintlicher Infektion in Zusammenhang stehen, können nun aufgehoben werden. Der Budgetsenat kann wie geplant am 16. November stattfinden. Alle vom technischen Fehler Betroffenen seien umgehend informiert worden, dass sie negativ sind, heißt es. Vom betreffenden Labor wurde ihnen zudem ein zusätzlicher, kostenloser Test angeboten.